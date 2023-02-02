Посол РФ в Вене: действия Австрии подрывают нейтральный статус страны

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что сознательный выбор Вены в пользу обрушения отношений с Россией подрывает ее авторитет в качестве нейтральной международной площадки и ставит под вопрос ее статус посредника в международных спорах, который раньше «был австрийским коньком».

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По словам представителя МИД, высылка российских дипломатов Веной была безосновательной — австрийскими властями не выдвинуто «никаких конкретных претензий <..> кроме голословных утверждений и невнятных ссылок на мнения специальных служб». Якобы российские дипломаты совершили «действия, несовместимые с их дипломатическим статусом».