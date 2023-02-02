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1 час назад

В Госдуме предложили отправлять две категории россиян в спецвойска

Lenta.ru

Две категории россиян — IT-специалистов и научных сотрудников — следует отправлять в спецвойска, они не будут принимать участие в боевых действиях, но могут приносить пользу стране. С таким предложением в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Так, по его мнению, специалисты по компьютерным технологиям могут войти в состав кибервойск и разрабатывать программное обеспечение для ВС России, а научные сотрудники — обеспечивать биологическую безопасность.

«Не с автоматом в руках, а с мышкой или микроскопом. (...) Они же сбежали от мобилизации. От того, что им дадут автомат и отправят на фронт. Пусть служат в спецвойсках, где у них есть больше знаний и умений», — заключил депутат.

23 января в России начался прием заявок на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов в рамках весеннего призыва. Подать заявления нужно самостоятельно до 6 февраля включительно.

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