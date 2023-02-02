Россия и Турция обсудят санкции США в отношении обслуживания самолетов

Турция в случае необходимости начнет консультации с властями России по поводу обслуживания российских самолетов из-за санкций США. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам источника в одной из турецких компаний, профильные предприятия Турции не получали официальных уведомлений в отношении рисков обслуживания российских авиалайнеров из-за американских санкций.

«Мы тоже видели публикации в СМИ, но на данный момент никаких официальных уведомлений на этот счет не получено», — заверил собеседник агентства.

Он также отметил, что двусторонние обсуждения при возникновении рисков являются рабочим процессом.