Депутата Заксобрания Карелии оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Петрозаводский городской суд в четверг оштрафовал на 30 тыс. рублей депутата Законодательного собрания Республики Карелия от партии "Яблоко" Эмилию Слабунову по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, передает корреспондент ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Судья поставил признать Слабунову Эмилию Эдгардовну виновной в совершении административного правонарушения <…> и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сказала судья Анна Нуриева.

Слабуновой вменили три эпизода, два из которых связаны с публикациями в ее Телеграм-канале, а также с выступлением в сентябре 2022 года на парламентском комитете. Одна из публикаций является репостом официального заявления партии "Яблоко", касающееся недопущения применения ядерного оружия, другая - пост, опубликованный после выступления депутата на сентябрьском парламентском комитете, где Слабунова высказалась о необходимости выделения средств на строительство новых школ, обеспечение школ психологами и безопасности детей.

Судья Нуриева отклонила ходатайства защитников Слабуновой, в которых они просили провести лингвистическую экспертизу текстов, а также запросить информацию у правоохранительных органов, привлекались ли к аналогичной ответственности юридические лица - Законодательное собрание Карелии, на площадке которого размещен эфир комитета с выступлением депутата, и партия "Яблоко", чье обращение разместила у себя Эмилия Слабунова.

Вынесенное поставление планируется оспорить в Верховном суде Карелии, сказала после оглашения решения Слабунова.