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37 минут назад

Депутата Заксобрания Карелии Слабунову оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

ТАСС

Петрозаводский городской суд в четверг оштрафовал на 30 тыс. рублей депутата Законодательного собрания Республики Карелия от партии "Яблоко" Эмилию Слабунову по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, передает корреспондент ТАСС.

Депутата Заксобрания Карелии оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Судья поставил признать Слабунову Эмилию Эдгардовну виновной в совершении административного правонарушения <…> и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сказала судья Анна Нуриева.

Слабуновой вменили три эпизода, два из которых связаны с публикациями в ее Телеграм-канале, а также с выступлением в сентябре 2022 года на парламентском комитете. Одна из публикаций является репостом официального заявления партии "Яблоко", касающееся недопущения применения ядерного оружия, другая - пост, опубликованный после выступления депутата на сентябрьском парламентском комитете, где Слабунова высказалась о необходимости выделения средств на строительство новых школ, обеспечение школ психологами и безопасности детей.

Судья Нуриева отклонила ходатайства защитников Слабуновой, в которых они просили провести лингвистическую экспертизу текстов, а также запросить информацию у правоохранительных органов, привлекались ли к аналогичной ответственности юридические лица - Законодательное собрание Карелии, на площадке которого размещен эфир комитета с выступлением депутата, и партия "Яблоко", чье обращение разместила у себя Эмилия Слабунова.

Вынесенное поставление планируется оспорить в Верховном суде Карелии, сказала после оглашения решения Слабунова.

Административное дело по той же статье (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) на однопартийца Слабуновой - депутата городского законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского - также было зарегистрировано в Василеостровском суде в начале января, но спустя несколько дней возвращено заявителю из-за ошибок в оформлении.

Политика,Эмилия Слабунова,Борис Вишневский,Верховный суд,Партия "Яблоко",
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