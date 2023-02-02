Лавров рассказал, пробовал ли он российское виски

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью, что ему подарили бутылку российского виски «Прасковейское», но он еще не попробовал его. Об этом он сообщил в интервью агентству РИА Новости.
«Мне подарили, по-моему, называется «Прасковеевка», если я не ошибаюсь, сорт виски. Но на приоритетном месте у меня стоит бутылка, на которой написано «Кыргыз виски», — сказал Лавров, отвечая на вопрос, попробовал ли он в связи с импортозамещением отечественное виски.
В октябре председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции Дмитрий Былино сообщал «Газете.Ru», что российские производители коньяка не смогут полностью заменить продукцию зарубежных компаний, которые объявили об уходе из РФ – например, Hennesy.
Он отметил, что частично спрос на напиток может удовлетворить параллельный импорт. Былино также пояснил, что российские коньяки на 70% сделаны из импортного сырья (коньячных дистиллятов, ввезенных из-за рубежа).