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41 минуту назад

Глава МИД Лавров рассказал, пробовал ли он российское виски

Газета.Ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью, что ему подарили бутылку российского виски «Прасковейское», но он еще не попробовал его. Об этом он сообщил в интервью агентству РИА Новости.

Лавров рассказал, пробовал ли он российское виски
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне подарили, по-моему, называется «Прасковеевка», если я не ошибаюсь, сорт виски. Но на приоритетном месте у меня стоит бутылка, на которой написано «Кыргыз виски», — сказал Лавров, отвечая на вопрос, попробовал ли он в связи с импортозамещением отечественное виски.

В октябре председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции Дмитрий Былино сообщал «Газете.Ru», что российские производители коньяка не смогут полностью заменить продукцию зарубежных компаний, которые объявили об уходе из РФ – например, Hennesy.

Он отметил, что частично спрос на напиток может удовлетворить параллельный импорт. Былино также пояснил, что российские коньяки на 70% сделаны из импортного сырья (коньячных дистиллятов, ввезенных из-за рубежа).

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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