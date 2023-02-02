Лавров рассказал, пробовал ли он российское виски

«Мне подарили, по-моему, называется «Прасковеевка», если я не ошибаюсь, сорт виски. Но на приоритетном месте у меня стоит бутылка, на которой написано «Кыргыз виски», — сказал Лавров, отвечая на вопрос, попробовал ли он в связи с импортозамещением отечественное виски.