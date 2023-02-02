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1 час назад

Кадырова предложили официально наделить титулом «отец народа»

Никита Бородкин

Парламент Чечни предложил изменить конституцию республики, чтобы дополнить название должности главы региона Рамзана Кадырова титулом «Мекхан Да», который переводится с чеченского языка как «отец народа». Об этом сообщает «Новое дело».

Кадырова предложили официально наделить титулом «отец народа»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 63 Конституции Чечни — в ней обозначаются полномочия руководителя региона. Предлагается дополнить первый абзац после слов «Глава Чеченской Республики» словами «Мехкан Да». Как разъяснили в издании, дословно фраза переводится как «отец края», однако используется она в значении «отец народа».

Авторами инициативы стали 20 депутатов, в том числе и председатель чеченского парламента Магомед Даудов.

Напомним, что ранее в республике Татарстан решили изменить название высшей руководящей должности. Теперь ее глава будет называться не «президент», а «раис» — в арабском и ряде других восточных языков этим титулом называют президентов. Закон о внесении соответствующих поправок в Конституцию республики 27 января подписал возглавляющий регион Рустам Минниханов — он начнет действовать спустя десять дней со дня опубликования.

Политика,Магомед Даудов,Рустам Минниханов,Рамзан Кадыров,
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