Кадырова предложили официально наделить титулом «отец народа»

Парламент Чечни предложил изменить конституцию республики, чтобы дополнить название должности главы региона Рамзана Кадырова титулом «Мекхан Да», который переводится с чеченского языка как «отец народа». Об этом сообщает «Новое дело».

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Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 63 Конституции Чечни — в ней обозначаются полномочия руководителя региона. Предлагается дополнить первый абзац после слов «Глава Чеченской Республики» словами «Мехкан Да». Как разъяснили в издании, дословно фраза переводится как «отец края», однако используется она в значении «отец народа».

Авторами инициативы стали 20 депутатов, в том числе и председатель чеченского парламента Магомед Даудов.