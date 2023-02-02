Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату. Председатель кабмина в четверг и пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, выступит на форуме "Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности".

Из аэропорта глава российского правительства отправится на заседание межправсовета в узком составе, на которое соберутся премьер-министры всех стран "пятерки" ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ).

Руководители кабминов планируют рассмотреть развитие евразийской интеграции, включая укрепление экономической стабильности союза, формирование единых рынков в ЕАЭС, развитие отраслевых направлений сотрудничества, среди которых, например, промышленная кооперация, техническое регулирование, сельское хозяйство. Участникам встречи будут представлены доклады о макроэкономической ситуации в государствах - членах объединения.

Также премьеры намерены обсудить подготовку новых соглашений - договора о формировании общего рынка газа и соглашения о регулировании алкогольного рынка.

Затем у Мишустина намечены отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, главой правительства Белоруссии Романом Головченко и премьером Казахстана Алиханом Смаиловым.