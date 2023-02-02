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14 минут назад

26-летнего племянника Кадырова назначили министром в Чечне

Lenta.ru

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова — 26-летний Хамзат Кадыров получил назначение на должность министра имущественных и земельных отношений в республике. Об этом сообщил сам глава региона, его слова приводит РИА Новости.

Племянник Кадырова назначен министром в Чечне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кадыров уже представил его на совещании с кабинетом министров Чечни. Он подчеркнул, что молодой человек успел себя проявить.

«Хамзат талантливый и исполнительный руководитель. Он доказал это, достигнув высоких результатов на предыдущих должностях в государственных органах власти и местного самоуправления», — отметил глава Чечни.

Политика,Рамзан Кадыров,
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