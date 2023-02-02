Племянник Кадырова назначен министром в Чечне

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова — 26-летний Хамзат Кадыров получил назначение на должность министра имущественных и земельных отношений в республике. Об этом сообщил сам глава региона, его слова приводит РИА Новости.

Кадыров уже представил его на совещании с кабинетом министров Чечни. Он подчеркнул, что молодой человек успел себя проявить.