МИД РФ ответит на решение Австрии выслать четырех российских дипломатов

Ранее в четверг МИД Австрии сообщил, что четыре российских дипломата, аккредитованные на территории республики, объявлены персонами нон грата. В австрийском дипведомстве утверждают, что два дипломата российского посольства якобы "совершили действия, не совместимые с их дипломатическим статусом", кроме того, два дипломата из числа представителей постоянного представительства России при ООН "предприняли действия, не совместимые с Соглашением о штаб-квартире". Им предписано покинуть страну в срок до 8 февраля.