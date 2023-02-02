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14 минут назад

МИД РФ ответит на решение Австрии выслать четырех российских дипломатов

ТАСС

Москва даст ответ на объявление Австрией четырех российских дипломатов персонами нон грата, сообщили в МИД РФ.

МИД РФ ответит на решение Австрии выслать четырех российских дипломатов
Фото: ТАССТАСС

"Россия даст соответствующий ответ", - рассказали ТАСС в четверг в министерстве.

Ранее в четверг МИД Австрии сообщил, что четыре российских дипломата, аккредитованные на территории республики, объявлены персонами нон грата. В австрийском дипведомстве утверждают, что два дипломата российского посольства якобы "совершили действия, не совместимые с их дипломатическим статусом", кроме того, два дипломата из числа представителей постоянного представительства России при ООН "предприняли действия, не совместимые с Соглашением о штаб-квартире". Им предписано покинуть страну в срок до 8 февраля.

Политика,МИД России,ООН,
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