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58 минут назад

В Кремле отказались разглашать дату послания Путина Федеральному собранию

Lenta.ruиещё 7

В Кремле не разглашают дату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитируют журналисты РИА Новости из кремлевского пула в Telegram-канале.

В Кремле отказались разглашать дату послания Путина Федеральному собранию
Фото: ТАССТАСС

30 января появились данные, что послание Федеральному собранию может состояться 20 или 21 февраля. Впоследствии Песков эту информацию не подтвердил, отметив, что Кремль своевременно сообщит о дате послания.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. В 2022 году это мероприятие не состоялось. Песков объяснил это напряженным графиком у главы государства.

Сам Путин сказал, перенос оглашения послания Федеральному собранию объясняется динамикой текущих событий. Президент сказал, что из-за этого «сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

Как пояснял председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, Конституция стране не устанавливает сроков послания президента парламенту, Путин вправе самостоятельно назначать порядок и сроки реализации своих полномочий.

Политика,Андрей Клишас,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Совет Федерации,
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