В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
1 час назад

Песков высказался о переименовании Волгограда в Сталинград

Алиса Селезнёва

Вопрос переименования Волгограда в Сталинград - деликатный, к нему нужно подойти очень аккуратно и все взвесить. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков высказался о переименовании Волгограда в Сталинград
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее бывший премьер-министр РФ, экс-председатель Счетной палаты, председатель экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Степашин заявил о необходимости переименовать Волгоград в Сталинград в память о Сталинградской битве, ставшей одним из переломных событий Великой Отечественной войны.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли в ходе поездки главы государства в Волгоградскую область 2 февраля принято решение переименовать Волгоград в Сталинград, заявил, что «ничего не может подтвердить».

Сегодня официальный представитель Кремля отметил, что каких-либо обсуждений в администрации или на уровне президента по вопросу переименования Волгограда не ведется.

«Я хочу обратить ваше внимание на опросы ВЦИОМа, опубликованные днем ранее, которые говорят, что большинство жителей Сталинграда не разделяют эту точку зрения, поэтому надо очень аккуратно относиться и взвешивать все «за» и «против»», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Затем он уточнил, что случайно оговорился, назвав волгоградцев жителями Сталинграда.

Политика,Сергей Степашин,Дмитрий Песков,ВЦИОМ,Счетная палата,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители