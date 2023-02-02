Песков высказался о переименовании Волгограда в Сталинград

Вопрос переименования Волгограда в Сталинград - деликатный, к нему нужно подойти очень аккуратно и все взвесить. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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Ранее бывший премьер-министр РФ, экс-председатель Счетной палаты, председатель экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Степашин заявил о необходимости переименовать Волгоград в Сталинград в память о Сталинградской битве, ставшей одним из переломных событий Великой Отечественной войны.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли в ходе поездки главы государства в Волгоградскую область 2 февраля принято решение переименовать Волгоград в Сталинград, заявил, что «ничего не может подтвердить».

Сегодня официальный представитель Кремля отметил, что каких-либо обсуждений в администрации или на уровне президента по вопросу переименования Волгограда не ведется.

«Я хочу обратить ваше внимание на опросы ВЦИОМа, опубликованные днем ранее, которые говорят, что большинство жителей Сталинграда не разделяют эту точку зрения, поэтому надо очень аккуратно относиться и взвешивать все «за» и «против»», - подчеркнул Дмитрий Песков.