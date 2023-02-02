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1 час назад

В Кремле ответили на вопрос о дате послания Федеральному собранию

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть дату послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле ответили на вопрос о дате послания Федеральному собранию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты спросили у представителя Кремля, может ли мероприятие состояться в феврале.

«Мы своевременно проинформируем вас о дате послания», — ответил он.

Напомним, что президент ежегодно выступает перед депутатами Госдумы и членами Совфеда с посланием о положении дел и основными направлениями развития во внутренней и внешней политике. В 2022 году такого обращения не было — сам Путин объяснял, что ситуация развивалась динамично, из-за чего зафиксировать конкретные планы в какой-то момент был сложно. Кроме того, глава государства озвучивал многие тезисы для послания в других своих выступлениях.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме писал, что послание может состояться 20 либо 21 февраля. Высокую вероятность выступления Путина в 20-х числах февраля подтвердил и другой собеседник агентства.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Совет Федерации,Госдума,
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