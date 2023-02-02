В Кремле ответили на вопрос о дате послания Федеральному собранию

Напомним, что президент ежегодно выступает перед депутатами Госдумы и членами Совфеда с посланием о положении дел и основными направлениями развития во внутренней и внешней политике. В 2022 году такого обращения не было — сам Путин объяснял, что ситуация развивалась динамично, из-за чего зафиксировать конкретные планы в какой-то момент был сложно. Кроме того, глава государства озвучивал многие тезисы для послания в других своих выступлениях.