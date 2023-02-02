«Следующая» Украина и решение «русского вопроса»: главное из интервью Лаврова

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью телеведущему и генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. «Рамблер» собрал главные заявления главы министерства.

Запад пытается решить «русский вопрос»

Лавров заявил, что Запад стремится нанести России поражение, от которого она будет оправляться десятилетиями. По его словам, это и есть попытка решить «русский вопрос», что является нацизмом. Отказ европейских политиков видеть неонацистскую идеологию в основе киевского режима является доказательством этому.

«Все те заявления, которые звучат со стороны его поклонников и кукловодов, ну я не вижу возможности расценивать их иначе как попытку окончательно решить «русский вопрос», — сказал глава МИД РФ

Он добавил, что все хотят, чтобы спецоперация на Украине завершилась, однако здесь важно не время, а «качество итогов для русских людей».

Зеленским манипулируют

Лавров подчеркнул, что никто из западных союзников Украины не пытается убедить Киев вернуться к переговорам с Россией. Президент Владимир Зеленский на этом фоне не ощущает себя самостоятельной фигурой, поскольку им манипулируют.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что тезис о том, что Москва отказывается от переговоров — ложь.

«Нашей дипломатии есть чем заниматься — постоянно, повседневно разъяснять то, что происходит, развенчивать ложь, особенно ложь, которая сейчас звучит насчет нашего отказа вести переговоры», — подчеркнул он.

Против России воюет весь НАТО

Лавров заявил, что сейчас Россия противостоит всему Североатлантическому альянсу. Запад «не может успокоиться» и продолжает эскалацию конфликта расширением поставок вооружений. Вместе с тем передача более дальнобойных вооружений вынуждают российские войска отодвигать врагов от границы.

Лавров также прокомментировал и слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который пообещал не передавать Киеву самолеты. По его словам, политик известен своей способностью «менять позицию».

Кто станет следующей Украиной

По словам Лаврова, сейчас Запад приглядывает Молдавию на роль «следующей Украины». В частности, этому способствует мягкая позиция ее президента Майя Санду. Лавров отметил, что она «готова практически на все», в том числе к объединению страны с Румынией.