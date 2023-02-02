Лавров отреагировал на предложение Киева Минску заключить пакт о ненападении

Во вторник, 24 января, во время совещания об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в Белоруссии Лукашенко сообщил, что Киев предложил заключить пакт о ненападении. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отказался прокомментировать слова белорусского лидера, поскольку не располагал необходимой информацией.