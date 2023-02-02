В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
1 час назад

Лавров отреагировал на предложение Киева Минску заключить пакт о ненападении

Lenta.ruиещё 2

Глава МИД России Сергей Лавров назвал забавным предложение Киева Минску заключить пакт о ненападении, о котором рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Трансляцию интервью российского министра ведет «Россия 24».

Лавров отреагировал на предложение Киева Минску заключить пакт о ненападении
Фото: ТАССТАСС

Во вторник, 24 января, во время совещания об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в Белоруссии Лукашенко сообщил, что Киев предложил заключить пакт о ненападении. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отказался прокомментировать слова белорусского лидера, поскольку не располагал необходимой информацией.

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители