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1 час назад

Лавров назвал организуемый Киевом "саммит мира" антироссийским шабашем

Газета.Ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости назвал готовящийся по инициативе Киева «Мирный саммит» антироссийским шабашем.

По его словам, российская дипломатия будет делать все возможное, чтобы «приуроченные к годовщине СВО антироссийские шабаши и в Нью-Йорке, и на других площадках», которые сейчас прорабатывают Запад и Киев, не оказались единственными мероприятиями, привлекающие внимание мирового сообщества.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Дипломат заявил, что Россия тоже готовит «отчетность» о том, что происходило в течение года. По словам Лавроа, речь пойдет не только об американских биологических лаборатория на территории Украины, но и о причастности США к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что «саммит мира» пройдет 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что предложение Украины провести «саммит мира» является попыткой киевских властей понравиться западным странам.

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