Лавров: Шольц известен способностью менять свою позицию

«Шольц клянется, что никогда этого не будет, но Шольц тоже известен способностью менять свою позицию достаточно быстро. Потом, он там далеко не один, вот он заявил, что НАТО никогда не будет воевать против России, а его министр иностранных дел госпожа [глава МИД ФРГ Анналена] Бербок сказала — да мы уже воюем», — рассказал политик.