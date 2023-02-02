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9 минут назад

Лавров: Шольц известен способностью менять свою позицию

Газета.Ruиещё 3

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц, ранее обещавший не отправлять Украине самолеты, известен способностью менять свою позицию.

Лавров: Шольц известен способностью менять свою позицию
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По словам Лаврова, поддержка Украины Германией начиналась с поставок касок, затем стрелкового оружия. Лавров подчеркнул, что сейчас речь идет уже о самолетах.

«Шольц клянется, что никогда этого не будет, но Шольц тоже известен способностью менять свою позицию достаточно быстро. Потом, он там далеко не один, вот он заявил, что НАТО никогда не будет воевать против России, а его министр иностранных дел госпожа [глава МИД ФРГ Анналена] Бербок сказала — да мы уже воюем», — рассказал политик.

Политика,Олаф Шольц,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,
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