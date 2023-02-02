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26 минут назад

Лавров заявил, что все хотят, чтобы ситуация на Украине завершилась

ТАСС

Все хотят, чтобы конфликтная ситуация на Украине завершилась, но здесь важно не время, а качество итогов для русских людей. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву.

Лавров заявил, что все хотят, чтобы ситуация на Украине завершилась
Фото: ТАССТАСС

"Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского", - отметил министр.

По его словам, чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ.

"Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозы для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются частью нашей страны", - сказал Лавров.

Политика,Дмитрий Киселев,Сергей Лавров,МИД России,
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