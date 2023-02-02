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35 минут назад

Лавров: Зеленский сам не ощущает себя самостоятельной фигурой, им манипулируют

RT на русскомиещё 2

Украинский президент Владимир Зеленский сам не ощущает себя самостоятельной фигурой, им манипулируют, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров: "Зеленский не ощущает себя самостоятельной фигурой, им манипулируют"
Фото: ТАССТАСС

Лавров напомнил, как Зеленский многократно заявлял, что «не понимает, кто принимает решения в России, с кем ему там разговаривать, если до этого дело дойдёт».

«Ну, видимо это по Фрейду. Он сам ощущает себя несамостоятельной фигурой, что им манипулируют», — заявил он в интервью РИА Новости и «России 24».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что условий для переговоров с Украиной сейчас нет ни де-юре, ни де-факто.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,
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