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31 минуту назад

Лавров высказался о задачах российских военных на СВО

Lenta.ru

Российским военным необходимо выполнять свои обязанности и постараться минимизировать потери, а не размышлять, когда все закончится. О таких задачах солдат во время специальной военной операции (СВО) высказался глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

По его словам, и дипломаты, и военные сейчас «решают важнейшие задачи обеспечения нашей самостоятельности и обеспечения интересов нашей культуры».

Лавров: планы Запада по Украине не сбудутся

Лавров также отметил, что сейчас все хотят, чтобы конфликт с Украиной закончился, однако «временной фактор — не главный». Он считает, что прежде всего важен фактор качества тех итогов, которые дипломаты и военные «обеспечивают для нашего народа» и тех людей, которые многие годы были лишены культуры России из-за Киева и его действий, поощряемых Западом.

Помимо этого, Лавров заявил о нежелании Запада подталкивать власти Украины к переговорам с Россией. Министр считает, что Запад не хочет переговорного процесса Москвы и Киева.

Политика,Видео,Сергей Лавров,МИД России,
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