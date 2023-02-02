Стало известно о переговорах Ельцина с США о ядерном статусе Украины

Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин проводил переговоры с США по Украине из-за того, что Киев не хотел отказываться от ядерного оружия. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал бывший член Совбеза РФ Сергей Филатов.

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Напомним, что недавно США рассекретили архивные документы о взаимоотношениях между Россией и Украиной после распада СССР. Согласно опубликованным данным, в 1992 году Ельцин заявлял действующему тогда президенту США Джорджу Бушу-старшему о том, что Украина является для РФ главным «дестабилизирующим» фактором. Кроме того, о напряженности между западными регионами Украины, Киевом и русскоязычной частью страны предупреждал и первый вице-премьер Егор Гайдар.

Филатов напомнил, что разногласия между странами были всегда, и в них «участвовала атомная бомба». По словам экс-члена Совбеза, Киев не хотел отдавать ядерное оружие России — Константин Морозов, который занимал тогда пост министра обороны Украины, заявлял, что это оружие еще необходимо стране и им «будут пользоваться».

Филатов утверждает, что присутствовал во время разговора Ельцина с Морозовым по поводу заключения договора о передаче атомного оружия России. Последний резко возражал этому, после чего пришлось обращаться к Вашингтону с просьбой помочь «надавить на украинское руководство».