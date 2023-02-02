В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о переговорах Ельцина с США о ядерном статусе Украины

Никита Бородкин

Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин проводил переговоры с США по Украине из-за того, что Киев не хотел отказываться от ядерного оружия. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал бывший член Совбеза РФ Сергей Филатов.

Стало известно о переговорах Ельцина с США о ядерном статусе Украины
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что недавно США рассекретили архивные документы о взаимоотношениях между Россией и Украиной после распада СССР. Согласно опубликованным данным, в 1992 году Ельцин заявлял действующему тогда президенту США Джорджу Бушу-старшему о том, что Украина является для РФ главным «дестабилизирующим» фактором. Кроме того, о напряженности между западными регионами Украины, Киевом и русскоязычной частью страны предупреждал и первый вице-премьер Егор Гайдар.

Филатов напомнил, что разногласия между странами были всегда, и в них «участвовала атомная бомба». По словам экс-члена Совбеза, Киев не хотел отдавать ядерное оружие России — Константин Морозов, который занимал тогда пост министра обороны Украины, заявлял, что это оружие еще необходимо стране и им «будут пользоваться».

Филатов утверждает, что присутствовал во время разговора Ельцина с Морозовым по поводу заключения договора о передаче атомного оружия России. Последний резко возражал этому, после чего пришлось обращаться к Вашингтону с просьбой помочь «надавить на украинское руководство».

Напомним, что после распада СССР Украина унаследовала ядерный арсенал. В 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум — в соответствии с ним ядерный арсенал Киева ликвидировали, а ядерные державы обязались гарантировать безопасность страны.

Политика,БУШ ДЖОРДЖ СТАРШИЙ,Константин Морозов,Сергей Филатов,Егор Гайдар,Борис Ельцин,Совет безопасности РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители