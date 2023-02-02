В посольстве РФ подвели итоги санкционной политики США

Санкционная политика США не даст нужных Западу результатов, так как промышленность России наперекор экономическим ограничениям «все больше рассчитывает на собственные силы». Такое заявление сделали в посольстве России в Вашингтоне, передает ТАСС.
Дипломаты указали, что США продолжают крутить «маховик санкционной машины» и вводить все новые ограничения. При этом санкции затрагивают не только Россию, но и другие страны.
«Впечатление таково, что авторы подобных решений не задумываются об их легитимности. А также о последствиях для других стран, в том числе партнеров и союзников США», — говорится в заявлении.
Таким образом дипломаты прокомментировали заявление Министерства финансов США о введении новых ограничений против 22 физических лиц и компаний из разных стран, которые пытались обойти рестрикции против РФ.
В комментарии российского посольства отмечается, что США не осознают своих действия со стороны: Вашингтон одновременно предлагает другим странам сотрудничество и оказывает давление за взаимодействие с Россией. Дипломаты считают, что это воспринимается как «издевка».
«Можем лишь подтвердить, что незаконные шаги американцев не достигнут заявленной цели. Российская экономика далеко не в руинах, как некоторые на Западе надеялись», — отметили в посольстве, добавив, что теперь отечественная промышленность все больше рассчитывает на свои силы вопреки экономическим санкциям.