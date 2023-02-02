Антонов объяснил истинный смысл конфликта на Украине

Военный конфликт на Украине — часть глобальной борьбы за новый мировой порядок, контуры которого в ходе текущих событий постепенно начинают вырисовываться. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов , передает РИА Новости со ссылкой на эфир программы «Большая игра» на Первом канале .

«То, что происходит сегодня на украинской территории, — это часть глобальной борьбы за новый миропорядок», — подчеркнул он, добавив, что сейчас видны лишь контуры будущей расстановки сил.

Антонов также выразил уверенность в том, что Вашингтон прилагает все усилия для поражения России в конфликте с Украиной. Он напомнил о заявлениях администрации Соединенных Штатов, которая заверяла, что не допустит победы РФ на Украине. Эти обещания активно использовались в предвыборной кампании. Посол России в США считает, что на деле жизни мирных граждан Украины мало интересуют американских политиков.