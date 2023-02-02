В МИД РФ отреагировали на слухи о закупке оружия для ЧВК «Вагнер» у КНДР

В министерстве иностранных дел РФ опровергли информацию, исходящую из политических кругов США, о поставках оружия из Северной Кореи для ЧВК «Вагнер». Об этом заявил посол в КНДР Александр Манцигора.
«Утверждения [координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона] Кирби о поставках Пхеньяном оружия ЧВК „Вагнер“ от начала и до конца являются ложными», — сказал посол России в КНДР Александр Манцигора в интервью РБК.
Он также добавил, что целей спецоперации будут достигнуты и без помощи оружия из Северной Кореи.
Ранее, агентство Reuters сообщило о поставках оружия для ЧВК «Вагнер» из КНДР. По информации агентства, власти Северной Кореи передали частной военной компании пехотные ракетные комплексы.