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28 минут назад

В МИД РФ опровергли закупку оружия для ЧВК «Вагнер» у Северной Кореи

Ura.Ruиещё 1

В министерстве иностранных дел РФ опровергли информацию, исходящую из политических кругов США, о поставках оружия из Северной Кореи для ЧВК «Вагнер». Об этом заявил посол в КНДР Александр Манцигора.

В МИД РФ отреагировали на слухи о закупке оружия для ЧВК «Вагнер» у КНДР
Фото: ТАССТАСС

«Утверждения [координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона] Кирби о поставках Пхеньяном оружия ЧВК „Вагнер“ от начала и до конца являются ложными», — сказал посол России в КНДР Александр Манцигора в интервью РБК.

Он также добавил, что целей спецоперации будут достигнуты и без помощи оружия из Северной Кореи.

Ранее, агентство Reuters сообщило о поставках оружия для ЧВК «Вагнер» из КНДР. По информации агентства, власти Северной Кореи передали частной военной компании пехотные ракетные комплексы.

Политика,Армия,МИД России,
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