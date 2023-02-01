Посол РФ в США: Кремлю нужны «железобетонные» гарантии безопасности

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что России нужны «железобетонные» гарантии безопасности, но Белый дом пока не готов к диалогу. Об этом сообщает Readovka.
Дипломат также добавил, что США использует конфликт на Украине, чтобы нанести России стратегическое поражение.
Кроме того, Антонов считает, что сегодня США вообще не настроены на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.
«Однозначно говорят, что останавливаться нельзя, надо идти вперед, надо и дальше шпиговать украинскую армию различными вооружениями. Причем речь идет сегодня, как мне кажется, о поддержании контролируемого накала в военных действиях на украинской территории», – заявил он.
Ранее Антонов назвал ненормальным то, что Блинкен передал послание Лаврову не напрямую.