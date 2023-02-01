Посол РФ в США: Кремлю нужны «железобетонные» гарантии безопасности

«Однозначно говорят, что останавливаться нельзя, надо идти вперед, надо и дальше шпиговать украинскую армию различными вооружениями. Причем речь идет сегодня, как мне кажется, о поддержании контролируемого накала в военных действиях на украинской территории», – заявил он.