Посол РФ счел ненормальным способ передачи послания Блинкена Лаврову

Посол РФ в США Анатолий Антонов считает ненормальным, что госсекретарь США Энтони Блинкен передал послание главе МИД РФ Сергею Лаврову через посредничество министра иностранных дел Египта Самеха Шукри, а не позвонил ему напрямую.
"[США] считают нормальным, когда через Шукри или через каких-то других представителей Сергею Викторовичу Лаврову передают какие-то послания от Блинкена. Что, тот не может взять трубку, просто позвонить нашему министру и поговорить по серьезнейшим вещам?" - сказал Антонов в среду в эфире Первого канала.
Дипломат отметил, что США пока не готовы к равноправному и взаимоуважительному разговору с Россией.
"США хотят вновь поставить Россию на колени в политическом и экономическом смысле", - указал он.