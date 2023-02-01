Посол РФ счел ненормальным способ передачи послания Блинкена Лаврову

"[США] считают нормальным, когда через Шукри или через каких-то других представителей Сергею Викторовичу Лаврову передают какие-то послания от Блинкена. Что, тот не может взять трубку, просто позвонить нашему министру и поговорить по серьезнейшим вещам?" - сказал Антонов в среду в эфире Первого канала.