В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
48 минут назад

Посол РФ в США назвал ненормальным то, что Блинкен передал послание Лаврову не напрямую

ТАСС

Посол РФ в США Анатолий Антонов считает ненормальным, что госсекретарь США Энтони Блинкен передал послание главе МИД РФ Сергею Лаврову через посредничество министра иностранных дел Египта Самеха Шукри, а не позвонил ему напрямую.

Посол РФ счел ненормальным способ передачи послания Блинкена Лаврову
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"[США] считают нормальным, когда через Шукри или через каких-то других представителей Сергею Викторовичу Лаврову передают какие-то послания от Блинкена. Что, тот не может взять трубку, просто позвонить нашему министру и поговорить по серьезнейшим вещам?" - сказал Антонов в среду в эфире Первого канала.

Лавров рассказал о получении послания от Блинкена

Дипломат отметил, что США пока не готовы к равноправному и взаимоуважительному разговору с Россией.

"США хотят вновь поставить Россию на колени в политическом и экономическом смысле", - указал он.

Политика,Энтони Блинкен,Анатолий Антонов,Сергей Лавров,МИД России,Первый канал,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители