В Думе оценили инициативу по ограничению выезда чиновников за рубеж на время СВО

"Инициатива [руководителя ЧВК "Вагнер"] Евгения Пригожина о необходимости введения ограничений для депутатов и чиновников на выезд за рубеж на время СВО, а также об усилении контроля за их этическим поведением, безусловно, заслуживает внимания. Целесообразность внесения соответствующих изменений в законодательство обсудим с коллегами из других профильных комитетов в ближайшее время", - сказал он.