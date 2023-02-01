В Думе оценили инициативу по ограничению выезда чиновников за рубеж на время СВО

Депутаты обсудят целесообразность введения на законодательном уровне ужесточения правил выезда чиновников из России на время проведения СВО. Об этом в среду сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Инициатива [руководителя ЧВК "Вагнер"] Евгения Пригожина о необходимости введения ограничений для депутатов и чиновников на выезд за рубеж на время СВО, а также об усилении контроля за их этическим поведением, безусловно, заслуживает внимания. Целесообразность внесения соответствующих изменений в законодательство обсудим с коллегами из других профильных комитетов в ближайшее время", - сказал он.
Как отметил Пискарев, этическое поведение политиков - это в первую очередь вопрос самодисциплины и личной ответственности.
"Это в первую очередь вопрос самодисциплины, самоорганизации и личной ответственности", - сказал глава думского комитета.
"И если факт неэтичного поведения доказан, то с такими нам не по пути - из партии они исключаются. Думаю, что и коллегам из других политических сил стоит действовать аналогично", - добавил он.