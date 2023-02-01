Пушков заявил, что Трамп собирается победить культ гендерной идеологии в США

Бывший президент США Дональд Трампа идет на выборы с программой, которая завязана на противостоянии культу гендерной идеологии, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что запрос на именно такую программу в стране определенно есть.
«Трамп собирается победить культ гендерной идеологии. С этой программой он собирается идти на выборы. А если не он, то следующий кандидат от республиканцев, например, [губернатор Флориды Рон] Десантис. Запрос на такую программу в США налицо: большинство американцев придерживается традиционных ценностей и с ужасом видит, что происходит со страной», — написал Пушков.
Как указал сенатор, Трамп далеко не один, кто придерживается традиционных взглядов в США. Он также добавил, что представители консервативной Америки «готовят контрнаступление».