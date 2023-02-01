Пушков заявил, что Трамп собирается победить культ гендерной идеологии в США

«Трамп собирается победить культ гендерной идеологии. С этой программой он собирается идти на выборы. А если не он, то следующий кандидат от республиканцев, например, [губернатор Флориды Рон] Десантис. Запрос на такую программу в США налицо: большинство американцев придерживается традиционных ценностей и с ужасом видит, что происходит со страной», — написал Пушков.