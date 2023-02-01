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55 минут назад

Казахстан объяснил закрытие торгпредства в России

Илья Родин

В Минторговли Казахстана сообщили, что причиной закрытия торгового представительства страны в России является оптимизация деятельности республиканских госорганов.

Казахстан объяснил закрытие торгпредства в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В министерстве пояснили, что власти страны создали казахстанским предпринимателям все институциональные условия для работы на российском направлении и решения возникающих в ходе взаимодействия бизнесменов двух стран операционных вопросов.

Соответственно, подчеркнули в ведомстве, в рамках деятельности по оптимизации работы госорганов, на фоне высокого уровня взаимодействия с Россией, министерство приняло решение о закрытии торгпредства Казахстана в РФ.

В Казахстане захотели привести страну в ЕС

Депутат Госдумы Константин Затулин предположил, что решение Минторга Казахстана о закрытии торгового представительства связано с желанием Астаны сохранить связи с западными странами и не попасть под вторичные санкции, сообщает «Лента.ру».

Политика,Константин Затулин,Госдума,ЕС,
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