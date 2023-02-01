Казахстан объяснил закрытие торгпредства в России

В Минторговли Казахстана сообщили, что причиной закрытия торгового представительства страны в России является оптимизация деятельности республиканских госорганов.
В министерстве пояснили, что власти страны создали казахстанским предпринимателям все институциональные условия для работы на российском направлении и решения возникающих в ходе взаимодействия бизнесменов двух стран операционных вопросов.
Соответственно, подчеркнули в ведомстве, в рамках деятельности по оптимизации работы госорганов, на фоне высокого уровня взаимодействия с Россией, министерство приняло решение о закрытии торгпредства Казахстана в РФ.
Депутат Госдумы Константин Затулин предположил, что решение Минторга Казахстана о закрытии торгового представительства связано с желанием Астаны сохранить связи с западными странами и не попасть под вторичные санкции, сообщает «Лента.ру».