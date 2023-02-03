В Госдуму внесли законопроект о запрете работы коллекторов

В пояснительной записке авторы отметили, что принятие такого закона поможет защитить интересы россиян, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Ведь жалобы на действия коллекторов, в том числе на оказание с их стороны психологического давления, продолжают поступать и в настоящее время, заявили инициаторы.

В сопроводительных материалах приводится информация Федеральной службы судебных приставов, согласно которой в 2021 году в РФ было 8,6 миллиона неплательщиков, в то время как в 2012 году - 2,2 миллиона. Также приведены данные о том, что больше половины населения страны выплачивает от одного до трех кредитов одновременно, при этом более 30% граждан ежемесячно платят по займам более 50% от своего дохода. Чтобы предотвратить рост их числа, кредиторам следует тщательнее проверять заемщиков, отметили авторы. Кроме того, кредитные организации могут самостоятельно заниматься взысканием просроченной задолженности, оставаясь в рамках правового поля, заявили депутаты и сенаторы. Это, по их оценке, могут быть звонки с напоминанием о долге, решение о реструктуризации и частичном погашении, долга, продление кредитного договора.