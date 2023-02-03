В Госдуму внесли законопроект о запрете работы коллекторов

Коллекторам нельзя будет пытаться получить с россиян долги, а банки и иные кредиторы не смогут прибегать к услугам таких агентств - это предполагает законопроект, который внесла в Госдуму фракция ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким.
В пояснительной записке авторы отметили, что принятие такого закона поможет защитить интересы россиян, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Ведь жалобы на действия коллекторов, в том числе на оказание с их стороны психологического давления, продолжают поступать и в настоящее время, заявили инициаторы.
"Заемщик может оказаться не в состоянии выплачивать кредит в случае потери дохода, из-за внезапной болезни, потери кормильца и других уважительных причин", - пояснили в ЛДПР.
Еще одна цель - высвободить немалое количество граждан, способных заняться полезным для страны трудом.
"Я считаю, что коллекторство - это уродливое "наследие" 1990-х, - приводятся в Telegram-канале фракции слова лидера ЛДПР. - Попытки регулирования этой сферы не дают эффекта, все вводимые правовые ограничения и правила деятельности коллекторов практически не действуют".
Один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее назвал коллекторов "раковой опухолью на теле нашего общества".
В сопроводительных материалах приводится информация Федеральной службы судебных приставов, согласно которой в 2021 году в РФ было 8,6 миллиона неплательщиков, в то время как в 2012 году - 2,2 миллиона. Также приведены данные о том, что больше половины населения страны выплачивает от одного до трех кредитов одновременно, при этом более 30% граждан ежемесячно платят по займам более 50% от своего дохода. Чтобы предотвратить рост их числа, кредиторам следует тщательнее проверять заемщиков, отметили авторы. Кроме того, кредитные организации могут самостоятельно заниматься взысканием просроченной задолженности, оставаясь в рамках правового поля, заявили депутаты и сенаторы. Это, по их оценке, могут быть звонки с напоминанием о долге, решение о реструктуризации и частичном погашении, долга, продление кредитного договора.
Правительство РФ ранее в своем законопроекте предложило запретить деятельность по возврату просроченной задолженности граждан в новых регионах России до 1 января 2026 года.