Вашингтон ввел новые санкции против России

Минфин США ввел новые ограничительные меры против связанных с Россией физических и юридических лиц. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами ввело рестрикции против 10 физических лиц и 22 компаний.

По данным организации, они якобы были связаны с сетью, созданной для обхода санкционных ограничений и действовали в интересах российского ВПК.

Уточняется, что в черный список попали граждане России, Узбекистана, Латвии. Кроме того, в нем оказались физцлица из Сингапура, Израиля и Кипра.

Ограничительные меры были введены против предприятий, зарегистрированных в Болгарии, на Кипре, в Израиле, Латвии и Сингапуре.