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1 час назад

Вашингтон ввел новые санкции против России

Илья Родин

Минфин США ввел новые ограничительные меры против связанных с Россией физических и юридических лиц. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вашингтон ввел новые санкции против России
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами ввело рестрикции против 10 физических лиц и 22 компаний.

По данным организации, они якобы были связаны с сетью, созданной для обхода санкционных ограничений и действовали в интересах российского ВПК.

Уточняется, что в черный список попали граждане России, Узбекистана, Латвии. Кроме того, в нем оказались физцлица из Сингапура, Израиля и Кипра.

Ограничительные меры были введены против предприятий, зарегистрированных в Болгарии, на Кипре, в Израиле, Латвии и Сингапуре.

США анонсировали новые санкции против России

Ранее представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова сообщила, что США угрожают нейтральным государствам вторичными санкциями. По ее словам, Вашингтон добивается того, чтобы они разорвали отношения с Москвой.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Казначейство США,
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