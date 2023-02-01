Вашингтон ввел новые санкции против России

Минфин США ввел новые ограничительные меры против связанных с Россией физических и юридических лиц. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами ввело рестрикции против 10 физических лиц и 22 компаний.
По данным организации, они якобы были связаны с сетью, созданной для обхода санкционных ограничений и действовали в интересах российского ВПК.
Уточняется, что в черный список попали граждане России, Узбекистана, Латвии. Кроме того, в нем оказались физцлица из Сингапура, Израиля и Кипра.
Ограничительные меры были введены против предприятий, зарегистрированных в Болгарии, на Кипре, в Израиле, Латвии и Сингапуре.
Ранее представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова сообщила, что США угрожают нейтральным государствам вторичными санкциями. По ее словам, Вашингтон добивается того, чтобы они разорвали отношения с Москвой.