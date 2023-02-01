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Медведев обратил внимание на то, что «лохматый журналист и фанат незаконных вечеринок во время локдауна» Джонсон снова требует истребителей Киеву.

«Все напрасно. Ничто не поможет провалившемуся украинскому государству», — написал он.

В заключение Медведев заявил, что Джонсону «было бы лучше написать колонку о своих автомобилях для GQ».