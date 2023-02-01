Медведев отреагировал на призывы Джонсона передать Украине истребители

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал напрасными призывы бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона передать Украине истребители. Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter-аккаунте.
Медведев обратил внимание на то, что «лохматый журналист и фанат незаконных вечеринок во время локдауна» Джонсон снова требует истребителей Киеву.
«Все напрасно. Ничто не поможет провалившемуся украинскому государству», — написал он.
В заключение Медведев заявил, что Джонсону «было бы лучше написать колонку о своих автомобилях для GQ».
Ранее бывший премьер-министр Великобритании в интервью телеканалу Fox News призвал передать Украине «все необходимое как можно скорее, чтобы сберечь время, деньги и жизни людей». Он сказал об этом в контексте поставок Киеву истребителей F-16.