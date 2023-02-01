В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
33 минуты назад

Медведев отреагировал на призывы Джонсона передать Украине истребители

Елена Прошина

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал напрасными призывы бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона передать Украине истребители. Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter-аккаунте.

Медведев отреагировал на призывы Джонсона передать Украине истребители
Фото: ТАССТАСС

Медведев обратил внимание на то, что «лохматый журналист и фанат незаконных вечеринок во время локдауна» Джонсон снова требует истребителей Киеву.

«Все напрасно. Ничто не поможет провалившемуся украинскому государству», — написал он.

В заключение Медведев заявил, что Джонсону «было бы лучше написать колонку о своих автомобилях для GQ».

Ранее бывший премьер-министр Великобритании в интервью телеканалу Fox News призвал передать Украине «все необходимое как можно скорее, чтобы сберечь время, деньги и жизни людей». Он сказал об этом в контексте поставок Киеву истребителей F-16.

Политика,Борис Джонсон,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители