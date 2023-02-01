Пригожин предложил запретить чиновникам отдыхать за границей на время СВО

Российский бизнесмен и руководитель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискареву с просьбой на законодательном уровне запретить российским чиновникам и депутатам на время СВО отдыхать за пределами России. Обращение опубликовано в Telegram-канале »Пресс-служба Пригожина».

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«Все общество напряженно следит за событиями на фронте. Однако многие чиновники и депутаты совершенно спокойно уезжают отдыхать за границу на курорты, как будто ничего не происходит», — сказано в письме, направленном в законодательный орган.

Часть из этих чиновников, отмечается в обращении, пребывают в странах, «финансами, оружием, наемниками» поддерживающих Киев. Пригожин считает, что это наносит России репутационный ущерб, а также угрожает государственной безопасности.

Помимо запрета на выезд за границу для отдыха, глава ЧВК «Вагнер» предложил ввести для госслужащих и их близких родственников ответственность за аморальное поведение и демонстрацию чрезмерно роскошного образа жизни.

В конце декабря 2022 года в сети получил распространение видеоролик, на котором единоросс Максим Васильев на мексиканском пляже смешивает и пьет коктейли и поздравляет с наступающими праздниками.

«Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!» — говорил Васильев на видео.