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Так Яровая прокомментировала слова Кирби о том, что Белый дом признаёт совместную работу с Киевом над рядом исследований в сфере предотвращения пандемии. Кирби также добавил, что работа уже прекращена и никакое биооружие странами не разрабатывалось.

«Поскольку установлено и документально подтверждено, что с Киевом в биолабораториях работали военные США, признание Кирби изобличает Вашингтон в том, что Пентагон выполнял секретные военно-биологические поручения Вашингтона», – передаёт слова Яровой пресс-служба Государственной думы.

Она также добавила, что должностные лица США ранее уже были замечены в «недобросовестных объяснениях подтверждённого ими самими биологического проекта на Украине, который является лишь частью их глобальной военно-биологической программы». По словам Яровой, военно-биологические исследования США на Украине являются «одним из звеньев в цепочке опасной военно-биологической деятельности США».