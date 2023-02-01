МИД заявил об угрозах США отказывающимся от антироссийских санкций странам

США угрожают вторичными санкциями нейтральным странам, которые не хотят прерывать партнерство с Россией в угоду решениям Вашингтона. В защиту отказывающихся от антироссийских санкций Запада стран выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости .
«Движимые навязчивым стремлением причинить максимально возможный вред России, США все чаще опускаются до использования угроз вторичными санкциями для того, чтобы вынудить нейтральные государства свернуть сотрудничество с нашей страной и при этом называют это солидарностью. Это не солидарность, это шантаж и угрозы», — рассказала дипломат.