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16 минут назад

МИД заявил об угрозах США отказывающимся от антироссийских санкций странам

Lenta.ru

США угрожают вторичными санкциями нейтральным странам, которые не хотят прерывать партнерство с Россией в угоду решениям Вашингтона. В защиту отказывающихся от антироссийских санкций Запада стран выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости .

МИД заявил об угрозах США отказывающимся от антироссийских санкций странам
Фото: ТАССТАСС

«Движимые навязчивым стремлением причинить максимально возможный вред России, США все чаще опускаются до использования угроз вторичными санкциями для того, чтобы вынудить нейтральные государства свернуть сотрудничество с нашей страной и при этом называют это солидарностью. Это не солидарность, это шантаж и угрозы», — рассказала дипломат.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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