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38 минут назад

Спикер Совфеда заявила, что Россия готова к переговорам по Украине

Газета.Ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что Россия готова к переговорам по ситуации на Украине, если в Киеве проявят реальную готовность к ним, передает ТАСС.

Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам по Украине
Фото: ТАССТАСС

"Наша позиция четкая, внятная и прозрачная. Мы готовы к переговорам, не обещаниям, без предварительных условий, которые там пытаются выставлять. Но если киевский режим будет готов к реальным переговорам, мы этого не видим", — сказала она.

По мнению спикера Совфеда, наращивание поставок оружия со стороны Вашингтона, в том числе наступательного, никак "не является призывом к миру". Матвиенко считает, что США заинтересованы в эскалации и затягивании этого конфликта, а не в его завершении.

Ранее Валентина Матвиенко, комментируя тему участия Российской Федерации во Всемирной организации здравоохранения, заявила, что Россия ни в коем случае не должна "скатываться в изоляцию".

На Украине продолжается спецоперация Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

Политика,СВО,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,ВОЗ,Совет Федерации,
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