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1 час назад

Захарова прокомментировала обыски на Украине

Никита Бородкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале обыски у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова и украинского олигарха Игоря Коломойского.

Захарова прокомментировала обыски на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«А когда у украинской "элиты" пройдут обыски по делу о крушении всей Украины и последующем мародёрстве?» — задалась вопросом дипломат.

Напомним, что в среду, 1 февраля, у Коломойского и Авакова прошли обыски. В доме бизнесмена следственные действия вели сотрудники Службы безопасности Украины и бюро экономической безопасности. По информации местных СМИ, они связаны с расследованием по махинациям в «Укртатнафте» и «Укрнафте» о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

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Обыск у Авакова связан с делом о крушении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД Украины. Сам он заявлял, что силовики проверяли контракты по закупке вертолетов Airbus H225 во Франции. По его словам, ничего противозаконного они не нашли, поскольку документы в свое время утверждались «правительством и парламентом».

Политика,Мария Захарова,Арсен Аваков,МИД России,СБУ,
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