Захарова прокомментировала обыски на Украине

Напомним, что в среду, 1 февраля, у Коломойского и Авакова прошли обыски. В доме бизнесмена следственные действия вели сотрудники Службы безопасности Украины и бюро экономической безопасности. По информации местных СМИ, они связаны с расследованием по махинациям в «Укртатнафте» и «Укрнафте» о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

Обыск у Авакова связан с делом о крушении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД Украины. Сам он заявлял, что силовики проверяли контракты по закупке вертолетов Airbus H225 во Франции. По его словам, ничего противозаконного они не нашли, поскольку документы в свое время утверждались «правительством и парламентом».