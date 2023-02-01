Матвиенко: Россия не должна «скатываться в изоляцию»

"Не надо создавать поводов для самоизоляции России, для этого нет никаких оснований. Для этого и существуют такие организации [Всемирная организация здравоохранения], [это] диалоговая площадка, на которой Россия в том числе может не только сотрудничать по интересующим нас вопросам, но и отстаивать, проводить свою точку зрения, влиять на принятие решений", - сказала Матвиенко на заседании Совфеда.