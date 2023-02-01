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36 минут назад

Матвиенко считает, что России ни в коем случае не нужно "скатываться в изоляцию"

ТАССиещё 3

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя тему участия России во Всемирной организации здравоохранения, заявила, что страна ни в коем случае не должна "скатываться в изоляцию".

Матвиенко: Россия не должна «скатываться в изоляцию»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе правительственного часа в среду с участием главы Минздрава РФ Михаила Мурашко сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова спросила, планирует ли министерство здравоохранения отказаться от сотрудничества с ВОЗ "в пользу объединения медицинского сообщества на базе дружественных России стран, а не стран НАТО".

"Не надо создавать поводов для самоизоляции России, для этого нет никаких оснований. Для этого и существуют такие организации [Всемирная организация здравоохранения], [это] диалоговая площадка, на которой Россия в том числе может не только сотрудничать по интересующим нас вопросам, но и отстаивать, проводить свою точку зрения, влиять на принятие решений", - сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

"Поэтому ни в коем случае нам не надо скатываться в изоляцию", - добавила она.

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