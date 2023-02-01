Захарова: США сами подорвали принципы реализации ДСНВ

Власти США несут ответственность за подрыв принципов Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), нарушая их своими действиями. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

"Подорваны сами принципы реализации этого договора", - заявила Захарова во время выступления на радиостанции Sputnik.

Дипломат напомнила, что Вашингтон неоднократно выходил в одностороннем порядке из договоренностей. Кроме того, она отметила, что американцы вели политику сдерживания России. Она также добавила, что Белый дом не соблюдал практику проведения инспекций.