Захарова: США сами подорвали принципы реализации ДСНВ

Власти США несут ответственность за подрыв принципов Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), нарушая их своими действиями. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подорваны сами принципы реализации этого договора", - заявила Захарова во время выступления на радиостанции Sputnik.
Дипломат напомнила, что Вашингтон неоднократно выходил в одностороннем порядке из договоренностей. Кроме того, она отметила, что американцы вели политику сдерживания России. Она также добавила, что Белый дом не соблюдал практику проведения инспекций.
Ранее представители Госдепа США заявили, что Россия нарушила положения ДСНВ, заблокировав американскую инспекцию объектов.