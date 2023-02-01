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1 час назад

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

ТАССиещё 2

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 14-й годовщиной интронизации, отметив духовную поддержку Русской православной церковью (РПЦ) воинов и ее роль в укреплении нравственных идеалов и ценностей. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, церковь под вашим предстоятельством остается со своим народом, делит с ним тяготы сложного времени, помогает тем, кто нуждается в милосердии и внимании, духовно поддерживает наших воинов, направляет свои усилия на укрепление в обществе, особенно среди молодежи, неоспоримых нравственных, патриотических идеалов и ценностей", - отмечается в послании главы государства.

Политика,Владимир Путин,РПЦ,
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