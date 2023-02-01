Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

"Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, церковь под вашим предстоятельством остается со своим народом, делит с ним тяготы сложного времени, помогает тем, кто нуждается в милосердии и внимании, духовно поддерживает наших воинов, направляет свои усилия на укрепление в обществе, особенно среди молодежи, неоспоримых нравственных, патриотических идеалов и ценностей", - отмечается в послании главы государства.