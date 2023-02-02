Россия ответила на обвинения США в «нарушении» СНВ-III

Москва отвергла обвинения Вашингтона в «нарушении» Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, назвав это очередной порцией необоснованных претензий в сфере контроля над вооружениями.

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Дипломат подчеркнул, что РФ безукоризненно соблюдает ДСНВ на протяжении всех лет, в отличие от Соединённых Штатов, которые нелегитимно вывели более сотни стратегических вооружений из-под договора. По мнению экспертов, обвиняя Москву в несоблюдении условий СНВ-III, Вашингтон пытается в очередной раз «разогреть антироссийскую кампанию», чтобы найти повод самому не соблюдать обязательства соглашения.

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Россия отвергла обвинения США в «нарушении» Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что на фоне инициированной Западом оголтелой конфронтации с Россией, американской администрации «явно не терпелось предъявить» Москве очередную порцию «необоснованных претензий в сфере контроля над вооружениями».

«Причём впервые — по ДСНВ, который наша страна безукоризненно соблюдает на протяжении всех лет. В отличие, кстати, от Вашингтона, на совести которого — нелегитимный вывод более сотни стратегических вооружений из-под засчёта по Договору. Подчеркну, что эти действия касаются центральных ограничений ДСНВ, подрывают ключевую цель соглашения — поддержание баланса стратегических наступательных вооружений сторон», — заявил Антонов.

По его словам, обвинения Вашингтона в адрес Москвы относительно временного изъятия из инспекционного режима российских объектов СНВ и отложенной сессии Двусторонней консультативной комиссии «выдержаны в американских традициях». США отказываются видеть первопричины сложившейся ситуации, «перекладывая с больной головы на здоровую», констатировал дипломат.

«Мы неоднократно указывали Вашингтону на то, что ситуация вокруг ДСНВ — прямой результат развязанной Западом гибридной войны против нашей страны. Предупреждали, что контроль над вооружениями не может быть изолирован от геополитических реалий. В нынешних условиях считаем неоправданным, несвоевременным и неуместным приглашать американских военных на наши стратегические объекты», — подчеркнул Антонов.

По его словам, ответственность за эскалацию ситуации вокруг СНВ-III полностью лежит на Вашингтоне. Без пересмотра Соединёнными Штатами линии на нанесение РФ «стратегического поражения подвижки в сфере контроля над вооружениями невозможны», считает российский посол.

При этом, как отметил Антонов, РФ сохраняет приверженность целям ДСНВ, продолжает считать договор полезным инструментом в сфере стратегической стабильности.

«Намерены и далее соблюдать центральные ограничения Договора, продолжать обмен уведомлениями и соответствующими данными», — отметил российский посол.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США подают мало намёков для диалога с Россией по договору СНВ-III, но продолжение его действия очень важно.

«Намёков мало, но как бы ни печальна была ситуация в настоящее время, хоть какие-то намёки мы должны сохранять. Мы считаем продолжение действия этого договора очень важным. Он фактически единственный, который остаётся, ну, не то что жизнеспособным, хотя бы так гипотетически рассуждая, жизнеспособным. В остальном мы видим, что США фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности», — сказал Песков.

Ранее Госдепартамент США направил в американский конгресс доклад об осуществлении договора СНВ-III, в котором Россия обвиняется, в том числе в блокировании американских инспекций.

«США не могут подтвердить, что Российская Федерация соблюдает условия Договора СНВ-III. Необоснованно сославшись на положение о «временном изъятии» и отказавшись дать США разрешение на проведение инспекционной деятельности на своей территории, Россия тем самым не выполнила свои обязательства по содействию инспекционной деятельности США и отказала США в праве провести подобные инспекционные мероприятия», — говорится в документе.

Госдеп также обвинил Москву в невыполнении обязательства по созыву сессии двусторонней консультативной комиссии в установленные договором сроки.

В ведомстве призвали Россию возобновить содействие американским инспекциям. В Госдепе также напомнили, что в 2022 году глава Белого дома Джо Байден заявил о готовности США оперативно провести переговоры с РФ о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-III, когда срок его действия истечёт в 2026 году. Впрочем, тогда он отметил, что такие обсуждения «требуют заинтересованного партнёра, действующего добросовестно».

«Возвращение России к соблюдению и полному выполнению нового Договора о СНВ станет важным шагом на пути к демонстрации добросовестности», — говорится в докладе Госдепа.

Развитие событий вокруг СНВ-III

Напомним, после начала специальной военной операции России на Украине США сами прервали диалог по стратегической стабильности, сославшись на ситуацию вокруг этого конфликта. Как пояснил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете «Известия», возможность возобновления диалога по стратстабильности Москвы и Вашингтона «далеко не очевидна», учитывая «безоглядно агрессивную политику», которую Соединённые Штаты проводят в отношении России.

В Москве также посчитали невозможным проведение американской стороной дальнейших инспекций в рамках СНВ-III. 8 августа МИД РФ сообщил о выводе российских объектов из-под инспекционной деятельности, что допускает договор. Как пояснили в ведомстве, Белый дом пытается действовать на условиях, не учитывающих «существующие реалии» и создающих для США односторонние преимущества, что фактически лишает Россию права на осуществление инспекций на американской территории.

«Так, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнёрами США, закрыто для российских самолётов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории. При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется», — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается также, что цель Москвы — исключить «подобную неприемлемую ситуацию» и обеспечить работу всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон.

В начале декабря официальный представитель Госдепа Нед Прайс во время брифинга заявил о готовности США возобновить с РФ переговоры «в рамках органа по осуществлению договора СНВ-III», чтобы обсудить «любые озабоченности» США и России относительно этого документа, провести инспекции и «гарантировать жизнеспособность» соглашения.

Позднее в том же месяце глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в интервью ТАСС, что Россия сохраняет приверженность СНВ-III, «базовые принципы которого размываются Вашингтоном», однако не готова на данном этапе «выходить с какими-либо инициативами». Лавров напомнил, что Соединённые Штаты сами отказались от переговоров по этому треку под предлогом украинского кризиса.

На прошлой неделе замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что Москва не будет насильно удерживать Вашингтон в ДСНВ.

«Если в пропагандистских целях американцы решат усугубить ситуацию, что ж, это будет их выбор. Нам не привыкать к тому, как Вашингтон разрушает соглашения в области контроля над вооружениями вместо того, чтобы предпринять конкретные практические шаги по укреплению их жизнеспособности», — заявил он.

«Необоснованный выпад»

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, обвиняя Москву в несоблюдении условий СНВ-III, Вашингтон пытается в очередной раз «разогреть антироссийскую кампанию» для реализации своих целей.

«Такой необоснованный выпад США в адрес РФ — удобный повод, чтобы самим не соблюдать условия соглашения. Претензии американской стороны абсолютно не обоснованы: в первую очередь, действия Вашингтона по недопущению российской инспекции стали первопричиной ответных мер Москвы. Обвинения США — это не просто демонстрация их двойных стандартов, но и вопиющей наглости, граничащей с хамством на дипломатическом уровне», — заявил аналитик в беседе с RT.

Схожей позиции придерживается и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, Вашингтон за счёт доклада Госдепа с обвинениями в адрес России хотел сделать «некое шоу — выпад против РФ» по треку, касающемуся СНВ-III.

«США поставили перед собой цель показать, что Россия якобы не выполняет это соглашение и что с РФ очень трудно и практически невозможно о чём-то договариваться. Хотя по факту именно Вашингтон делает всё, чтобы помешать России проводить инспекционные мероприятия на территории США, но в то же время хочет, чтобы у него была такая опция. Однако так не бывает. Москва не готова действовать в условиях одностороннего движения», — сказал аналитик.

Брутер также считает, что не увязывать ситуацию вокруг СНВ-III с общим уровнем отношений между Россий и США, которые на фоне украинских событий только ухудшаются, «просто невозможно».

«Эта увязка будет крайне актуальна и для дальнейших переговоров по стратегической стабильности. На них также отразится то, что Россия уже сейчас фактически лишена возможности проводить инспекционную деятельность на американской территории», — уверен он.

Эксперты сошлись во мнении, что спрогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация вокруг СНВ-III и возможного нового документа на его смену, достаточно сложно. По их мнению, надежды на конструктивный диалог с США всё меньше.