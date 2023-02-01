Нарышкин: надежды НАТО на поражение России не сбудутся

НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России, но этим надеждам альянса не сбыться, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Он подчеркнул, что Запад намерен воевать до последнего украинца.
"Констатируем расширение и объемов, и номенклатуры поставляемой марионеточному киевскому режиму военной техники, в том числе и ударных наступательных вооружений, - цитирует Нарышкина ОТР. - И логика объясняется тем, что Соединенные Штаты и их союзники полны решимости вести войну с Россией до последнего украинца".