Нарышкин: надежды НАТО на поражение России не сбудутся

"Констатируем расширение и объемов, и номенклатуры поставляемой марионеточному киевскому режиму военной техники, в том числе и ударных наступательных вооружений, - цитирует Нарышкина ОТР. - И логика объясняется тем, что Соединенные Штаты и их союзники полны решимости вести войну с Россией до последнего украинца".