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38 минут назад

НАТО повышает ставки на Украине, заявил Нарышкин

Елена Прошина

Североатлантический альянс повышает ставки в противостоянии на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

НАТО повышает ставки на Украине, заявил Нарышкин
Фото: ТАССТАСС

По его словам, НАТО мечтает о стратегическом поражении Москвы. Нарышкин считает, что этим надеждам альянса не сбыться.

«Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. <...> Но этому не бывать», — отметил глава СВН.

Ранее правительство ФРГ после долгих обсуждений согласилось передать Киеву танки Leopard 2. Решено сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 боевых машин из запасов военного ведомства Германии. Как сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, Leopard 2могут прибыть на Украину в конце марта.

При этом американский президент Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву 30 танков Abrams. Позже в президентской администрации уточнили, что это может занять несколько месяцев, вплоть до конца года.

Москва многократно заявляла, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего, лишь затягивая конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для армии России.

Политика,Борис Писториус,Джозеф Байден,Сергей Нарышкин,СВР России,НАТО,
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