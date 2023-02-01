НАТО повышает ставки на Украине, заявил Нарышкин

Североатлантический альянс повышает ставки в противостоянии на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.
По его словам, НАТО мечтает о стратегическом поражении Москвы. Нарышкин считает, что этим надеждам альянса не сбыться.
«Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. <...> Но этому не бывать», — отметил глава СВН.
Ранее правительство ФРГ после долгих обсуждений согласилось передать Киеву танки Leopard 2. Решено сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 боевых машин из запасов военного ведомства Германии. Как сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, Leopard 2могут прибыть на Украину в конце марта.
При этом американский президент Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву 30 танков Abrams. Позже в президентской администрации уточнили, что это может занять несколько месяцев, вплоть до конца года.
Москва многократно заявляла, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего, лишь затягивая конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для армии России.