НАТО повышает ставки на Украине, заявил Нарышкин

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По его словам, НАТО мечтает о стратегическом поражении Москвы. Нарышкин считает, что этим надеждам альянса не сбыться.

«Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. <...> Но этому не бывать», — отметил глава СВН.

Ранее правительство ФРГ после долгих обсуждений согласилось передать Киеву танки Leopard 2. Решено сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 боевых машин из запасов военного ведомства Германии. Как сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, Leopard 2могут прибыть на Украину в конце марта.

При этом американский президент Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву 30 танков Abrams. Позже в президентской администрации уточнили, что это может занять несколько месяцев, вплоть до конца года.