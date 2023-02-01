В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
1 час назад

Посол России в Австрии Любинский отреагировал на слова о «колониальной войне»

Вечерняя Москва

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский отреагировал на слова австрийского президента Александера Ван дер Беллена о «колониальной войне», которую якобы ведет РФ на Украине.

Посол РФ в Австрии отреагировал на слова о «колониальной войне»
Фото: shutterstockshutterstock

— Александер Ван дер Беллен допустил высказывание, которое еще больше расширяет границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине, — написал он в соцсетях.

Дипломат отметил, что таким образом имеет место «очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей». По словам Любинского, «хорошо известно, что как раз адепты человеконенавистнической идеологии украинского режима открыто провозгласили всех русскоязычных жителей Донбасса «нелюдью», которые не имеют прав не только на родной язык, но и на собственные, исконно исторические территории».

Российский посол подчеркнул, что у России есть героическая миссия, которая носит освободительный и деколонизаторский характер, передает РИА Новости.

— Чтобы убедиться в этом нужно набраться мужества, и хотя бы посмотреть в глаза жителям Донбасса, старикам и детям. Или поговорить с крымчанами, сделавшими ранее свой исторический выбор в пользу воссоединения с РФ. А не бесконечно повторять безумные мантры-требования Владимира Зеленского о наказании России поставками все новых и более дальнобойных вооружений из «Фондов мира» Евросоюза, — заявил он.

31 января ответственный за офис премьер-министра Венгрии Виктора Орбана госсекретарь Янош Надь напомнил мэру Днепропетровска Борису Филатову, который ранее резко раскритиковал венгерскую политику, что киевские власти ставят памятники нацистским пособникам, убивавшим еврейских и польских жителей.

Политика,Выборы на Украине,Янош Надь,Борис Филатов,Владимир Зеленский,Виктор Орбан,ЕС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители