В Совфеде отреагировали на обвинения в нарушении Россией ДСНВ

Вице-спикер верхней палаты Константин Косачёв сообщил, что первыми обязательства нарушили американцы.
«Они пытались создать такие условия, при которых в одностороннем порядке осуществляли бы свои полномочия по инспекциям, а для России такие права были бы ограничены», — сказал сенатор в комментарии для РБК.
«Разумеется, для России это неприемлемо, потому что механизм инспекций, прописанный в договоре, абсолютно сбалансирован», — подчеркнул Косачёв.
Сегодня The Wall Street Journal написала, что Госдеп США обвинил Россию в нарушении условий ДСНВ. Москва якобы пренебрегла договором о сокращении стратегических и наступательных вооружений, не допустив американских инспекторов на свои ядерные объекты.
По версии Вашингтона, российская сторона также отказалась от встреч для обсуждения возникших в рамках соглашения трудностей.