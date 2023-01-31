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31 минуту назад

В Совфеде назвали лживыми обвинения Госдепа в нарушении ДСНВ со стороны России

Говорит Москва

Вице-спикер верхней палаты Константин Косачёв сообщил, что первыми обязательства нарушили американцы.

В Совфеде отреагировали на обвинения в нарушении Россией ДСНВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они пытались создать такие условия, при которых в одностороннем порядке осуществляли бы свои полномочия по инспекциям, а для России такие права были бы ограничены», — сказал сенатор в комментарии для РБК.

США обвинили Россию в нарушении Договора о сокращении ядерных вооружений

«Разумеется, для России это неприемлемо, потому что механизм инспекций, прописанный в договоре, абсолютно сбалансирован», — подчеркнул Косачёв.

Сегодня The Wall Street Journal написала, что Госдеп США обвинил Россию в нарушении условий ДСНВ. Москва якобы пренебрегла договором о сокращении стратегических и наступательных вооружений, не допустив американских инспекторов на свои ядерные объекты.

По версии Вашингтона, российская сторона также отказалась от встреч для обсуждения возникших в рамках соглашения трудностей.

Политика,Константин Косачев,Совет Федерации,Госдеп США,
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