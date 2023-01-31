Москва предложила провести переговоры между Баку и Ереваном

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров во вторник, 31 января, провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

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Отмечается, что в разговоре министры акцентировали важность возобновления работы по всем аспектам, касающимся нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонней договоренности между Москвой, Баку и Ереваном.

Лавров пояснил, что Россия готова провести в Москве раунд переговоров глав МИД Армении и Азербайджана по проекту мирного договора.

Уточняется, что дипломаты также обсудили пути решения ситуации вокруг Лачинского коридора.