Москва предложила провести переговоры между Баку и Ереваном

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров во вторник, 31 января, провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что в разговоре министры акцентировали важность возобновления работы по всем аспектам, касающимся нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонней договоренности между Москвой, Баку и Ереваном.
Лавров пояснил, что Россия готова провести в Москве раунд переговоров глав МИД Армении и Азербайджана по проекту мирного договора.
Уточняется, что дипломаты также обсудили пути решения ситуации вокруг Лачинского коридора.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению выйти на подписание мирного договора вместо затягивания процесса.