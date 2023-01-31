Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Россией

Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что Украина вышла из межправительственного соглашения с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта. Кроме того, Киев также вышел из соглашения о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта», – сообщил Мельничук.

Он также добавил, что соглашение было подписано в январе 1994 года. Помимо этого, Украина также вышла из межправительственного соглашения о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники, которое было подписано в 1993 году.