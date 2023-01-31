Путин поручил создать в регионах центры компетенций для молодежи

Президент России Владимир Путин поручил создать в российских регионах постоянно действующие центры компетенций на базе инфраструктуры молодежной политики.
"Росмолодежи подготовить совместно с Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание", автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" и при участии заинтересованных высших должностных лиц субъектов РФ и представить предложения по созданию постоянно действующих центров компетенций на базе существующей или создаваемой в субъектах РФ инфраструктуры молодежной политики", - говорится в опубликованном во вторник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам прошедшего в декабре 2022 года заседания Госсовета.
Президент также поручил учесть при этом опыт работы мастерской управления "Сенеж", государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Центр знаний "Машук", а также опыт проведения Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". Срок выполнения поручения - 1 июня 2023 года.
Ответственными за его реализацию назначены глава Росмолодежи Ксения Разуваева, гендиректор общества "Знание" Максим Древаль и гендиректор платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.