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24 минуты назад

Путин поручил создать в регионах центры компетенций для молодежи

ТАССиещё 1

Президент России Владимир Путин поручил создать в российских регионах постоянно действующие центры компетенций на базе инфраструктуры молодежной политики.

Путин поручил создать в регионах центры компетенций для молодежи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Росмолодежи подготовить совместно с Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание", автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" и при участии заинтересованных высших должностных лиц субъектов РФ и представить предложения по созданию постоянно действующих центров компетенций на базе существующей или создаваемой в субъектах РФ инфраструктуры молодежной политики", - говорится в опубликованном во вторник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам прошедшего в декабре 2022 года заседания Госсовета.

Президент также поручил учесть при этом опыт работы мастерской управления "Сенеж", государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Центр знаний "Машук", а также опыт проведения Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". Срок выполнения поручения - 1 июня 2023 года.

Ответственными за его реализацию назначены глава Росмолодежи Ксения Разуваева, гендиректор общества "Знание" Максим Древаль и гендиректор платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Политика,Ксения Разуваева,Алексей Комиссаров,Владимир Путин,Росмолодежь,
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