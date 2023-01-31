Путин поручил создать в регионах центры компетенций для молодежи

"Росмолодежи подготовить совместно с Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание", автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" и при участии заинтересованных высших должностных лиц субъектов РФ и представить предложения по созданию постоянно действующих центров компетенций на базе существующей или создаваемой в субъектах РФ инфраструктуры молодежной политики", - говорится в опубликованном во вторник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам прошедшего в декабре 2022 года заседания Госсовета.