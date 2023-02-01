Какие законы вступают в силу в феврале

С 1 февраля 2023 года в России индексируется свыше 40 различных мер соцподдержки. В этот же день вступают в силу ответные меры на введённый странами Запада потолок цен на российскую нефть. Также с этого месяца государственным охотничьим инспекторам разрешат применять силу для задержания браконьеров. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале RT.

Фото: РИА Новости © Александр Кряжев РИА Новости © Александр Кряжев

Индексация выплат

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С 1 февраля произойдёт индексация социальных выплат на 11,9%. Увеличение коснётся более 40 мер соцподдержки населения, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты.

В частности, размер материнского капитала на первого ребёнка после индексации составит почти 587 тыс. рублей, на второго — 775,6 тыс. рублей.

По данным Минфина, расходы на индексацию составят 152,4 млрд рублей.

Суверенный интернет

С 1 февраля вводится административная ответственность за неисполнение оператором связи, имеющим номер автономной системы, требований к обеспечению устойчивого функционирования средств связи.

Ранее в Госдуме отмечали, что суммы штрафов варьируются от 20 тыс. рублей до 700 тыс. рублей в зависимости от состава правонарушения. При этом за повторное совершение административного правонарушения размер штрафа для юрлиц составит от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Закон об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории России был принят в 2019 году.

Ответные меры на введение Западом потолка цен на энергоресурсы

С 1 февраля вступают в силу ответные меры в связи с «недружественными и противоречащими международному праву действиями» США и примкнувших к ним стран по введению потолка цен на российскую нефть.

В рамках закона, подписанного президентом России в конце декабря 2022 года, вводится запрет на поставки российской нефти иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

«Этот запрет относится к любым сделкам с российской нефтью, вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму указа», — поясняли в Минэнерго РФ.

Напомним, в начале декабря государства «группы семи» (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания), другие страны Евросоюза и Австралия запретили своим компаниям страховать и перевозить российскую нефть морем в третьи страны по цене выше $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года соответствующие ограничения должны распространиться и на нефтепродукты.

Деятельность органов госбезопасности

С 3 февраля в силу вступает закон, касающийся деятельности пяти силовых ведомств — ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны и МВД.

Их работа теперь не будет считаться предоставлением государственных и муниципальных услуг, что позволит дополнительно защитить сведения о тактике и методах работы этих органов.

Госконтроль в сфере охоты

С 3 февраля государственные охотничьи инспекторы при исполнении должностных обязанностей имеют право на применение физической силы и оружия для задержания браконьеров.

Также согласно изменениям в законодательстве инспекторы смогут осуществлять постоянные рейды, чтобы выявлять нарушения и вести профилактическую работу. Речь идёт об их нахождении в пунктах контроля, а также о перемещении по определённой территории в целях предупреждения нарушений.

Жилищный вопрос

С 4 февраля власти российских регионов смогут передавать другим очередникам жильё, предназначавшееся для уволенных с военной службы, но не понадобившееся им.

В числе категорий, подпадающих под передачу, нуждающиеся в улучшении жилищных условий ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

Приём в вузы детей участников СВО

К 20 февраля должен быть приведён в соответствие с законом о квоте для детей участников СВО порядок приёма на обучение по программам бакалавриата и специалитета.

Квота в 10% предусмотрена для приоритетного зачисления в университеты детей военнослужащих, которые получили ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий.