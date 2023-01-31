Лавров: планы Запада по Украине не сбудутся

Российские военнослужащие делают все необходимое для того, чтобы планам Запада по Украине не суждено было сбыться, и они не сбудутся. Об этом заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

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Министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта отметил, что в Москве не просто наблюдают за дискуссиями о дальнейшем накачивании украинской стороны вооружениями, но и делают все для того, чтобы Украина не превратилась во «все более острую угрозу» безопасности страны.

«Что бы ни говорили наши западные партнеры, как бы они ни пытались оправдывать свои действия по накачиванию Украины оружием, все прекрасно все понимают: речь идет о том, что НАТО уже достаточно давно напрямую вовлечена в гибридную войну против России», - отметил Лавров.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Накануне в Минобороны России заявили, что в результате успешного наступления российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи в районе Угледара.