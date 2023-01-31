Президент РФ Владимир Путин дал серию поручений правительству, в том числе по обезличиванию персональных данных россиян и премиям за развитие искусственного интеллекта (ИИ). Список поручений опубликован на сайте Кремля.

Поручения были даны по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», прошедшей 23 - 24 ноября прошлого года.

В частности, до 1 июня 2023 года правительство должно внести в образовательные программы университетов изменения, которые улучшат подготовку специалистов в сфере ИИ.

До 1 сентября в России должны учредить ежегодные премии для молодых ученых и инженеров, разработавших лучшие научные и конструкторские решения в сфере ИИ, а также премии для российских компаний и регионов, которые успешно внедрили ИИ в свою работу.

До 1 сентября в российские нацпроекты и госпрограммы внесут изменения, позволяющие внедрить технологии ИИ в каждой отрасли экономики и соцсферы.

Кроме того, Госдума должна ускорить рассмотрение законопроекта об обезличивании персональных данных. Крайний срок - 15 июля.

К 15 октября власти должны представить предложения о доступе разработчиков российского софта к обезличенным персональным данным.

В ноябре 2022 года Путин призвал парламент ускорить работу над законопроектом, дающим российским компаниям доступ к обезличенным данным россиян.

Этот документ разрешает использовать обезличенные персональные данные россиян «в том числе для предпринимательской деятельности». При этом обезличивать персональные данные можно будет только с согласия субъекта и в некоторых других случаях, предусмотренных законом (к примеру, для защиты жизни и здоровья).